Unter 900: Berliner Inzidenz weiter deutlich unter Bundesdurchschnitt

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut zurückgegangen. So wurden in den vergangenen sieben Tagen 889,1 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner registriert, wie aus den aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstagmorgen (02. April 2022) hervorgeht.

