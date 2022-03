Leicht gestiegen: Corona-Inzidenz in Berlin weiter über 1000

Die Corona-Inzidenz in Berlin ist leicht gestiegen.

Die Inzidenz lag am Freitagmorgen (25. März 2022) bei 1087,4, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Am Tag davor lag sie bei 1061,0. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert wurden. Nach wie vor hat Berlin nach Hamburg den zweitniedrigsten Wert aller Bundesländer. Der Bundesdurschnitt beträgt 1756,4.