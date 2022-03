Verkehrsinformationszentrale: Straßenblockaden angekündigt

Die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hat vor Straßenblockaden durch Klimaschutz-Demonstranten am heutigen Freitag (18. März 2022) gewarnt.

Ganztägig Verkehrsstörungen möglich

Es könne «ganztägig zu erheblichen Verkehrsstörungen im gesamten Stadtgebiet kommen», twitterte die VIZ am Morgen. Wenn möglich, sollten die Menschen öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad nutzen. Vom 24. Januar bis zum 18. Februar hatte die Polizei 45 Blockaden mit sitzenden und angeklebten Demonstranten registriert. Anfang März wurden die Aktionen wegen des Krieges in der Ukraine vorerst beendet.