Senat: Gesperrte Autokennzeichen in Berlin noch im Umlauf

In Berlin werden Autokennzeichen mit deutlich erkennbarem Bezug zum Nationalsozialismus nicht mehr vergeben - auf den Straßen sind aber vermutlich immer noch Autos mit den gesperrten Nummernschildern unterwegs.

Seit 1985 sind bundesweit die Erkennungsbuchstaben HJ, KZ, NS, SA und SS für eine Neuvergabe gesperrt. Das teilte die Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag (17. März 2022) nach Anwort der Senatsverkehrsverwaltung auf eine Anfrage mit.

Liste gesperrter Autokennzeichen erweitert

Im Januar 2020 kamen in Berlin weitere Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern auf die Sperrliste hinzu: B-HH 18, B-HH 28, B-HH 8818, B-HH 1888, B-HH 1828, B-HH 1933, B-SH 18, B-SH 8818, B-SH 28 und B-SH 1888. Die Kombinationen sind beliebte Erkennungszeichen unter Rechtsextremisten. «HH» bedeutet «Heil Hitler», «SH» steht für «Sieg Heil», «18», «88» und «28» beziehen sich auf Zahlen im Alphabet und bedeuten «Adolf Hitler», «Heil Hitler» und «Blood and Honour (deutsch: Blut und Ehre)». «1933» steht für das Jahr der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.