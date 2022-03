Senat will Platz für zunächst 20.000 Geflüchtete schaffen

Laut Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sollen im Laufe der Woche neue Unterbringungsmöglichkeiten entstehen, etwa in einem reaktivierten Container-Dorf oder in einem sanierten Haus, das für die Unterbringung von Saison-Arbeitskräften gedacht war. Es gebe auch viele Angebote aus der Bevölkerung, zum Teil würden ganze Gebäude angeboten. Die Flüchtlinge sollen weiterhin zunächst in das Ankunftszentrum in Reinickendorf kommen und von dort aus auf die verschiedenen Unterkünfte verteilt werden.