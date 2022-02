Geflügelpest: Stallpflicht in mehreren Bezirken angeordnet

Nachdem seit Januar 2022 mehrere Fälle von von Geflügelpest in Berlin gemeldet wurden, besteht in mehreren Bezirken eine Aufstallpflicht für Geflügel.

Geflügelhalter in Neukölln, Treptow-Köpenick und Friedrichshain-Kreuzberg sind ab sofort dazu verpflichtet, Geflügel in geschlossenen Ställen oder gesicherten Vorrichtungen zu halten. Der Kontakt zu Wildvögeln muss strikt verhindert werden. In Lichtenberg, Reinickendorf und Spandau gilt die Stallpflicht nicht flächendeckend, sondern in ausgewiesenen Bereichen in der Nähe von Gewässern. Die Bezirke haben entsprechende Allgemeinverfügungen erlassen, die zunächst bis Mitte März befristet sind.