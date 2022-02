Fünf Berliner Impfstellen schließen im Februar

Die Anzahl der vom Senat beauftragten Impfstellen und Impfzentren wird reduziert. Vier Impfstellen und ein Impfzentrum stellen den Betrieb im Februar ein.

Das teilte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Donnerstag (17. Februar 2022) mit. Die Corona-Impfstellen in den Spandauer Arcaden, im Lindencenter, auf dem Ikea-Parkplatz in Tempelhof und im Freizeitforum Marzahn schließen zum 24. Februar. Die letzte Impfmöglichkeit ist dort am Mittwoch, dem 23. Februar.