Klimaschutzprogramm: Online-Beteiligung für Berliner startet

Verpflichtende Grundlage für den Klimaschutz des Landes Berlin ist laut Senatsverwaltung das Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz mit darin verbindlich festgelegten Klimazielen. So sollen gegenüber dem Vergleichsjahr 1990 die klimaschädlichen CO2-Emissionen bis 2030 um mindestens 70 Prozent und bis 2045 um mindestens 95 Prozent sinken. Die zuständige Senatorin Bettina Jarasch (Grüne) hatte am 3. Februar erst den Start des Auswahlverfahrens für den ersten Berliner Klima-Bürgerrat bekannt gegeben. Mit dem Online-Beteiligungsprogramm ist dies eine weitere Möglichkeit, sich am Klimaschutz zu beteiligen.