Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen in Berlin erlaubt

Bei Großveranstaltungen in Berlin sind ab kommenden Samstag mehr Zuschauer erlaubt.

2G-plus-Test-Regel zuzüglich FFP2-Maskenpflicht

In allen diesen Fällen greift eine Maskenpflicht sowie die 2G-plus-Test-Regel: Zutritt haben also nur Geimpfte und Genesene mit Test. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die geboostert oder frisch geimpft oder frisch genesen sind - sie brauchen keinen Test. Mit dem Beschluss, der nicht zuletzt für die Fußball-Bundesliga- Vereine Hertha BSC und Union wichtig ist, setzt der Senat eine in der Vorwoche getroffene bundesweite Vereinbarung der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien um. Der 1. FC Union darf bei seinem Heimspiel am Sonntag gegen Dortmund demnach 10.000 Fans reinlassen. Die Hertha spielt am Samstag auswärts bei Greuther Fürth.