Einheitliche Regeln zum Genesenenstatus in Aussicht

Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hat einheitliche Regeln zu der Frage in Aussicht gestellt, wer in Berlin als genesen gilt.

Autor: dpa

Veröffentlichung: 27. Januar 2022

Letzte Aktualisierung: 27. Januar 2022

Abweichende Bundes- und Landesregelungen Derzeit gilt in Bereichen, auf die sich die Infektionsschutzverordnung des Bundes erstreckt, etwa Bus und Bahn, dass der Genesenstatus nach drei Monaten endet. In anderen Bereichen, die von der Berliner Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geregelt werden, etwa in Restaurants, gelten dagegen noch sechs Monate. Auf Bundesebene ist die Frist Mitte des Monats überraschend verkürzt worden. «Das ist ein weiteres Thema, das alle verwirrt», sagte Gote am Donnerstag (27. Januar 2022) im Abgeordnetenhaus. Die Entscheidung sei sehr kurzfristig gekommen.

Anpassung in Berlin voraussichtlich kommende Woche «Und dadurch gibt es tatsächlich Inkonsistenzen, die in den Verordnungen bestehen. Grundsätzlich soll es keineswegs so sein», sagte die Gesundheitssenatorin. «Wir können unsere Verordnung immer nur im Nachlauf anpassen an das, was sich geändert hat», sagte Gote. «Und das werden wir auch prüfen.» Die Gesundheitssenatsverwaltung teilte dazu ergänzend mit, Berlin werde voraussichtlich am kommenden Dienstag eine entsprechende Anpassung von sechs auf drei Monate vornehmen.

Genesenenstatus je nach Bereich unterschiedlich lange gültig Die Drei-Monats-Frist gilt der Gesundheitsverwaltung zufolge auch in Berlin etwa im Personenverkehr und am Arbeitsplatz. In den Bereichen, in denen in Berlin nach der Infektionsschutzverordnung etwa die 2G- und 2G-plus-Regelungen im Kultur-, Einzelhandels- und Gastronomiebereich gelten, sind es sechs Monate. Der Wechsel im Bund von sechs auf drei Monate führe zu dieser speziellen Situation, die allerdings bald enden werde, so die Gesundheitsverwaltung. Die Senatorin hatte die Situation bereits am Mittwoch im Gesundheitsausschuss kritisiert. Von dieser Über-Nacht-Änderung beim Genesenstatus sei vorher nichts bekannt gewesen. «Das ist sicherlich keine sehr kluge Entscheidung gewesen», sagte Gote am Mittwoch vor den Ausschussmitgliedern.