Bis Ende Februar Booster für alle doppelt Geimpften möglich

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) geht davon aus, dass in Berlin bis Ende Februar alle doppelt gegen Corona geimpften Menschen auch geboostert werden können.

«Das System fährt sich nach der Jahreswende langsam wieder hoch»

In Berlin können sich Menschen im Wesentlichen in 2700 Arztpraxen, in den Impfzentren des Senats sowie in Impfstellen impfen lassen. Nach dem Jahreswechsel hat die Kampagne allerdings ein wenig vom immensen Schwung im Dezember eingebüßt. «Das System fährt sich nach der Jahreswende langsam wieder hoch», erläuterte Ruppert. «Viele Praxen haben erst im Laufe der ersten Januarwoche ihren Betrieb wiederaufgenommen, haben Impftermine koordiniert und Impfstoff bestellt.»