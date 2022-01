Berliner Plakatkampagne gegen antimuslimische Übergriffe vorgestellt

Nach einer Kampagne gegen Antisemitismus hat die Berliner Senatsinnenverwaltung auch eine Plakataktion gegen antimuslimische Übergriffe gestartet.

Nicola Böcker-Giannini, Staatssekretärin für Sport in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport, spricht bei der Vorstellung einer Kampagne gegen antimuslimischen Rassismus.

«Hinsehen-Erkennen-Handeln bei antimuslimischen Rassismus»

«Hinsehen-Erkennen-Handeln bei antimuslimischen Rassismus», heißt das Projekt, das am Freitag (21. Januar 2022) vorgestellt wurde. «Antimuslimischer Rassismus richtet sich gegen unsere demokratischen Werte und bedroht das friedliche Zusammenleben und die Stabilität unserer Gesellschaft», teilte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit. Ein Plakat der Kampagne zeigt eine Zeichnung von einer Moschee, darüber steht: «Nach dem Freitagsgebet. Direkt bedroht. Jetzt Solidarität zeigen». Über der Zeichnung von Stühlen und Tischen heißt es: «Zum ersten Mal im Hörsaal. Jemand zieht am Kopftuch. Da gibt es was zu hören.»