«Das ist Antisemitismus»: Plakatkampagne des Berliner Senats

Antisemitismus kann sich auch verdeckt äußern in Witzen, Liedern oder Bemerkungen - darauf weist der Berliner Senat mit einer Plakatkampagne hin.

Kampagne richtet sich an Zeugen antisemitischer Vorfälle

«Hinsehen, Erkennen, Handeln», fordert der Senat auf. Die Kampagne richte sich an Zeugen antisemitischer Vorfälle. Antisemitismus komme eben in vielen Facetten vor und sei nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Die Kampagne solle daher auch der «Dunkelfelderhellung» in dem Bereich dienen. Plakate, bewegte Bilder und Postkarten sollen in den nächsten zwei Wochen in der Stadt zu sehen sein. Bei der Konzeption wirkte auch ein Fachbeirat aus der jüdischen Community mit. Materialien für die Bildungsarbeit an Schulen und anderen Einrichtungen würden erarbeitet.