Ab Montag: BVG passt U-Bahn-Fahrplan an

Fahrgäste der Berliner U-Bahn müssen von Montag (24. Januar 2022) an etwas länger auf die Züge warten.

Nach dem Busverkehr dünnen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) auch bei U-Bahnen die Fahrpläne aus. Hintergrund sind zunehmende Kranken- und Quarantänefälle in der aktuellen Corona-Welle. Insgesamt fallen 4,8 Prozent der üblichen Fahrten weg, teilte das Unternehmen am Donnerstag (20. Januar 2022) mit. Wo immer es gehe, würden möglichst große Fahrzeuge eingesetzt. «Das gesamte Netz wird weiterhin zuverlässig bedient.»

Verlängerte Taktungen auf mehreren Linien

Auf den U-Bahn-Linien 2, 5, 6 und 9 gelte von Montag an tagsüber ein Fünf-Minuten-Takt, derzeit seien die Takte in den Stoßzeiten etwas dichter. Fahrgäste warteten von Montag an höchstens eine Minute länger, versicherte die BVG. Die U2 und die U8 fahren auf ihren Abschnitten in Spandau und Reinickendorf nur noch alle zehn Minuten, auch auf der U4 gilt ein Zehn-Minuten-Takt. Bei den Straßenbahnlinien M5 und M6 gilt von Montag an tagsüber ein Zehn-Minuten-Takt.