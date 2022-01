Polizeiwache am Kottbusser Tor soll «schnell» errichtet werden

Bei der «Wache am Kottbusser Tor» wolle sie «schnell Nägel mit Köpfen» machen, teilte Spranger am Montag (17. Januar 2022) nach der Senatsklausur am Wochenende mit. Zur Kriminalitätsbekämpfung und Prävention am «Kotti» werde ein Konzept für eine «dauerhaft besetzte Polizeiwache» erstellt. Die Polizeipräsenz und Sichtbarkeit solle dort «deutlich erhöht werden - zu einer Wache im 24/7-Betrieb». Das stärke das Sicherheitsgefühl. Zusätzlich solle es eine Videoüberwachung geben. Spranger erinnerte an die vor einigen Jahren neu gebaute Polizeiwache auf dem Alexanderplatz . «Die «Alex-Wache» hat sich als zentrale, sichtbare Anlaufstelle für Opfer von Straftaten bewährt.»