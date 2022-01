Sieben-Tage-Inzidenz steuert auf 1000er-Marke zu

Die Corona-Zahlen in Berlin sind auch über das Wochenende weiter gestiegen.

Inzidenzwert liegt bei 965,3

Wie die Gesundheitsverwaltung am Sonntag (16. Januar 2022) meldete, lag die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen bei 965,3 - nach 956,9 am Samstag. Es war bundesweit der zweithöchste Wert nach Bremen und vor Hamburg. Bundesweit gab das Robert Koch-Institut diese Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag mit 515,7 an. Der Wert lag damit erstmals über 500.