2G Plus und verschärfte Maskenpflicht: Neue Corona-Regeln in Kraft

Die Berlinerinnen und Berliner müssen sich erneut auf verschärfte Corona-Regeln einstellen.

Von Samstag (15. Januar 2022) an gelten unter anderem strengere Zugangsregeln für Restaurants , Kneipen und Cafés. Nach einem Beschluss des Berliner Senats vom Dienstag gilt die 2G-plus-Regel. Das heißt, Zutritt haben nur noch Geboosterte oder doppelt Geimpfte und Genesene mit negativem Testergebnis. Das gilt auch für Veranstaltungen ab zehn Teilnehmern etwa im Kultur-, Freizeit- und Sportbereich. Ausgenommen sind jeweils Kinder unter 14 Jahren.

Verschärfte Maskenpflicht: FFP2-Pflicht im ÖPNV

Außerdem tritt am Samstag eine verschärfte Maskenpflicht in Bussen und Bahnen in Kraft: Im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist nun generell das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. Die etwas dünneren sogenannten OP-Masken reichen nicht mehr.