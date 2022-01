«Free Wifi Berlin» soll dauerhaft angeboten werden

Die Wlan-Hotspots des städtischen Netzes «Free Wifi Berlin» sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Modellprojekt lief Ende 2021 aus

Das kündigte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Donnerstag (13. Januar 2022) im Abgeordnetenhaus an. Nach ihren Angaben wurde das fünfjährige Modellprojekt mit rund 2000 WLAN-Hotspots an 500 Standorten zwar zum Jahresende 2021 zunächst beendet, aber: «Wir arbeiten daran, die Neuauflage des Projekts und die Überführung in den Regelbetrieb schnellstmöglich zu realisieren.» Da viele Menschen das Angebot genutzt hätten und es wichtig für die Attraktivität der Stadt sei, habe der Senat «ein Interesse daran, das auch zu verlängern».