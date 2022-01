Neue Quarantäne-Regeln in Berlin ab Freitag

In Berlin gelten ab Freitag (14. Januar 2022) einfachere Regeln für die Corona-Quarantäne.

Verordnung des Bundes wird im Bundesrat behandelt

Der Senat setze die in der Vorwoche dazu getroffenen Vereinbarungen von Bund und Ländern jetzt um, sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. «Und das bereits ab morgen.» Bei seiner Sitzung am vergangenen Dienstag hatte der Senat den Bund-Länder-Beschluss zunächst noch nicht in Landesrecht überführt und das damit begründet, im Sinne eines bundesweit einheitlichen Vorgehens eine Verordnung des Bundes abwarten zu wollen. Diese soll am Freitag abschließend im Bundesrat behandelt werden.