Senatorin: Kritische Infrastruktur trotz Omikron gesichert

Der Berliner Senat will am heutigen Dienstag über das weitere Vorgehen angesichts der Ausbreitung von Omikron beraten. Voraussichtlich wird der Senat die von Bund und Ländern in der Vorwoche vereinbarten strengeren Zugangsregeln für die Gastronomie umsetzen. Künftig hätten dann in Restaurants und Kneipen nur noch drei Mal geimpfte Menschen oder doppelt Geimpfte mit aktuellem Test Zugang. Beschlossen werden könnte außerdem eine Verschärfung der Maskenpflicht, bei der in Bussen, Bahnen und Geschäften FFP2-Masken vorgeschrieben werden und einfachere OP-Masken nicht mehr ausreichen.