Erste Sitzung im neuen Jahr: Senat berät über Impfkampagne

Der rot-grün-rote Berliner Senat berät am Dienstag (04. Januar 2022) bei seiner ersten Sitzung im neuen Jahr ein weiteres Mal über Corona-Themen.

Keine Anpassung der Corona-Maßnahmen geplant

Die Senatsmitglieder wollen sich auch über den aktuellen Stand beim Impfen in der Hauptstadt austauschen. Berlins neue Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) will über Details dazu informieren. Beschlüsse zu möglichen Änderungen der Infektionsschutzverordnung stehen einer Senatssprecherin zufolge nicht an. Auch die Auswirkungen der Pandemie angesichts der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante auf die kritische Infrastruktur, also beispielsweise Polizei, Feuerwehr und Krankenhäuser, sollen ein Thema sein.