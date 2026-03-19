Berlin eröffnet Auslandsbüro in Indien

"Heute eröffnen wir mehr als nur ein Büro – wir öffnen neue Türen zwischen Berlin und Indien", sagte Giffey. Indien sei ein führender Innovationsstandort in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Digitalisierung und als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Berlin. "Deshalb setzen wir in unserer Internationalisierungsstrategie einen klaren Fokus auf Indien."