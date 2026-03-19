Berlin eröffnet Auslandsbüro in Indien

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Matthias Hundt ist neuer Chief Digital Officer für Berlin
Matthias Hundt übernimmt als neuer Chief Digital Officer in der Hauptstadt. Er soll die Arbeit seiner Vorgängerin vorantreiben und die Modernisierung der Verwaltung vorantreiben. mehr
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Berlin hat in der indischen IT-Metropole Bengaluru ein Auslandsbüro eröffnet. Es ist das dritte weltweit nach New York und Peking. Das "Berlin Business Office India" soll als zentraler Anlaufpunkt für Berliner Unternehmen und Start-ups dienen, die den indischen Markt erschließen möchten. Es soll aber auch indische Unternehmen bei der Ansiedlung in Berlin unterstützen.
Bengaluru ist die Hauptstadt des südindischen Bundesstaates Karnataka und mit rund 13,2 Millionen Einwohnern die viertgrößte Stadt Indiens. Die Stadt gilt schon lange als Indiens IT-Hauptstadt mit mittlerweile rund 25.000 IT-Unternehmen.
Zur Eröffnung des Auslandsbüros in Anwesenheit von Vertretern der Regierung des Bundesstaates und des deutschen Generalkonsuls Achim Burkart war auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach Bengaluru gereist. Unterstützt wird das Vorhaben den Angaben zufolge von der Deutsch-Indischen Handelskammer und von der Regierung von Karnataka.
"Heute eröffnen wir mehr als nur ein Büro – wir öffnen neue Türen zwischen Berlin und Indien", sagte Giffey. Indien sei ein führender Innovationsstandort in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Biotechnologie und Digitalisierung und als fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Berlin. "Deshalb setzen wir in unserer Internationalisierungsstrategie einen klaren Fokus auf Indien."