Aktuelle Sprache: Deutsch

Laufende Volksbegehren: Landeswahlleiter veröffentlicht Zwischenstand

Volksbegehren Berlin werbefrei

Die Initiatoren des Volksbegehrens "Berlin werbefrei" setzen in der Sammelphase selbst auf Werbung. (Archivbild)

© dpa

Die Initiatoren der beiden im Januar gestarteten Berliner Volksbegehren haben zur Halbzeit der Sammelphase nach zwei Monaten erst einen kleinen Teil der nötigen Unterschriften zusammen. 

Informationen zu den Berliner Wahlen 2026

20.800 Unterschriften für "Berlin autofrei" abgegeben

Das Bündnis "Berlin autofrei", das auf ein weitgehendes Autoverbot in der Innenstadt abzielt, gab bisher 20.800 Unterschriften beim Landeswahlamt ab, wie die Behörde mitteilte. Hinzu kämen Unterschriften, die direkt bei den Bezirken eingereicht wurden. 10.523 Unterschriften haben die Berliner Bezirkswahlämter bereits überprüft: 9.121 (86,7 Prozent) davon sind gültig.

"Volksbegehren Berlin werbefrei" reicht 5.675 Unterschriften ein

Die Initiative "Volksbegehren Berlin werbefrei", die Beschränkungen für Außenwerbung fordert, gab bisher 5.675 Unterschriften beim Landeswahlamt ab. Auch hier kommt noch eine nicht genannte Zahl von Unterschriften hinzu, die bei den Bezirken direkt eingereicht wurden. Von den bisher geprüften 3.442 Unterschriften sind 3.009 (87,4 Prozent) gültig.

Jeweils 174.000 Unterschriften notwendig

Beide Volksbegehren waren am 9. Januar gestartet. Um einen Volksentscheid anzustoßen, müssen beide Initiativen innerhalb von vier Monaten - also bis 8. Mai - Unterschriften von jeweils mindestens sieben Prozent der Berliner Wahlberechtigten sammeln. Das sind derzeit rund 174.000 Menschen. Gelingt das, würde ein Volksentscheid folgen, bei dem wie bei einer Wahl über den jeweiligen Gesetzentwurf abgestimmt wird. Das Gesetz würde in Kraft gesetzt, wenn eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler und mindestens ein Viertel aller Wahlberechtigten zustimmen. Als Termin für die Volksentscheide käme der 20. September infrage, also der Tag der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 10. März 2026
Letzte Aktualisierung: 10. März 2026

Weitere Meldungen

Notfallübung

© dpa

Test zu Nato-Ernstfall: Senatsverwaltung und Kliniken dabei

Der Sanitätsdienst der Bundeswehr probt die Rettungskette und Versorgung verwundeter Soldaten im Falle eines Nato-Bündnisfalls - als Partner mit dabei sind neben der Berliner Senatsgesundheitsverwaltung unter anderem auch vier Berliner Krankenhäuser.  mehr