Aktuelle Sprache: Deutsch

Besserer Schutz für rund 56.000 Kleingärten

Kleingärten

Viele Kleingärten in Berlin sind die reinsten grünen Paradiese. (Archivbild)

© dpa

Zehntausende Berliner Kleingärten auf landeseigenem Grund und Boden sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Der Berliner Senat hatte das entsprechende Kleingartenflächensicherungsgesetz bereits im Dezember 2025 beschlossen. Am Donnerstag wurde der Gesetzesentwurf vom Abgeordnetenhaus mehrheitlich angenommen.

Strengere Vorgaben für Umwidmungen

Demnach dürfen Gartenanlagen in Zukunft nur noch in sehr engen Grenzen umgewidmet, also abgebaut werden – beispielsweise für den Bau bezahlbarer Wohnungen, Schulen, Kitas oder Krankenhäuser. In der Regel muss in solchen Fällen das Abgeordnetenhaus zustimmen. Betroffenen Kleingärtnern müssen laut Gesetz Ersatzflächen in vergleichbarer Größe angeboten werden. Das neue Gesetz betrifft gut 56.000 Kleingärten auf landeseigenem Grund, die zusammen eine Fläche von 2.283 Hektar ausmachen. Kleingärten auf anderen Flächen, etwa denen der Deutschen Bahn, sind nicht von der Regelung erfasst.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatskanzlei Berlin
Veröffentlichung: 27. Februar 2026
Letzte Aktualisierung: 27. Februar 2026

Weitere Meldungen

Winterwetter - Berlin

© dpa

Abgeordnetenhaus lockert Streusalzverbot im Winter

Auf Berliner Gehwegen ist bei extremem Schnee und Eis künftig der Einsatz von Tausalz möglich. Eine entsprechende Gesetzesänderung zur Lockerung des aus Umweltgründen bestehenden Salzverbotes beschloss das Berliner Parlament.  mehr