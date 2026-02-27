Besserer Schutz für rund 56.000 Kleingärten

© dpa
Alle Berliner Schulen mit schnellem Internet
In Berlin hat jetzt jede der rund 700 öffentlichen Schulen einen leistungsfähigen Glasfaseranschluss für schnelles Internet. mehr
Zehntausende Berliner Kleingärten auf landeseigenem Grund und Boden sollen dauerhaft erhalten bleiben.
Der Berliner Senat hatte das entsprechende Kleingartenflächensicherungsgesetz bereits im Dezember 2025 beschlossen. Am Donnerstag wurde der Gesetzesentwurf vom Abgeordnetenhaus mehrheitlich angenommen.
Demnach dürfen Gartenanlagen in Zukunft nur noch in sehr engen Grenzen umgewidmet, also abgebaut werden – beispielsweise für den Bau bezahlbarer Wohnungen, Schulen, Kitas oder Krankenhäuser. In der Regel muss in solchen Fällen das Abgeordnetenhaus zustimmen. Betroffenen Kleingärtnern müssen laut Gesetz Ersatzflächen in vergleichbarer Größe angeboten werden. Das neue Gesetz betrifft gut 56.000 Kleingärten auf landeseigenem Grund, die zusammen eine Fläche von 2.283 Hektar ausmachen. Kleingärten auf anderen Flächen, etwa denen der Deutschen Bahn, sind nicht von der Regelung erfasst.