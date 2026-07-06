Sperrungen am Wochenende bei Ringbahn und Fernverkehr

Wenn die Großaktion klappe, und davon gehe er fest aus, dann sei auch damit zu rechnen, dass die Ringbahnbrücke termingerecht in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres fertig werde, sagte Rothe dem Sender. Für die Ringbahnbrücke werde es dann keine größeren Sperrungen mehr geben. Entsprechende Arbeiten für die Westendbrücke sollen demnach im Dezember gemacht werden.