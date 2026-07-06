Hellersdorf bekommt neues Schwimmbad mit Außenbecken

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Erstes kommunales Wohnheim für Azubis
In Berlin ist das erste kommunale Wohnheim für Auszubildende übergeben worden. mehr
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Das seit langem geplante neue Schwimmbad in Hellersdorf soll für rund 35 Millionen Euro gebaut werden.
Die aktuellen Planungen sehen ein Funktionsbad für 25 Millionen Euro und ein Außenbecken für rund 10 Millionen Euro am Kienberg vor, wie die Senatsinnenverwaltung und die Bäder-Betriebe mitteilten. Das Geld kommt vom Land Berlin und aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes.
Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) teilte mit: "Im Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses konnten wir 35,4 Millionen Euro für dieses Vorhaben sichern. Damit können wir eine Schwimmhalle mit Außenbecken und allem, was dazugehört, vorantreiben." Entstehen soll am Jelena-Šantić-Friedenspark ein Hallenbad mit einem Sport- und einem Lehrschwimmbecken und das Außenbecken "samt freiförmiger Poollandschaft". Die Senatsverwaltung, das Bezirksamt und die Bäder-Betriebe stellen derzeit im Bezirksinformationszentrum am Kienberg einen Zwischenstand der Planungen vor. "Ende August 2026 sollen die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie im Auftrag der Berliner Bäderbetriebe vorliegen."
Nach früheren Planungen war der Baubeginn für 2027 vorgesehen und die Eröffnung des Bades für 2028. Inzwischen gehen die Bäder-Betriebe davon aus, dass die Ausschreibung für den Bau 2027 veröffentlicht wird, Baubeginn wäre dann Anfang 2028 und die Eröffnung Ende 2029 oder Anfang 2030. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gibt es seit Jahrzehnten kein Freibad mehr. Zunächst war für das Gelände am Kienberg ein Kombibad aus Außen- und Innenbereich geplant, dann wurden die Pläne auf eine Halle ohne Außenbereich reduziert, schließlich aber wieder erweitert auf beide Varianten.