Hellersdorf bekommt neues Schwimmbad mit Außenbecken

Nach früheren Planungen war der Baubeginn für 2027 vorgesehen und die Eröffnung des Bades für 2028. Inzwischen gehen die Bäder-Betriebe davon aus, dass die Ausschreibung für den Bau 2027 veröffentlicht wird, Baubeginn wäre dann Anfang 2028 und die Eröffnung Ende 2029 oder Anfang 2030. Im Bezirk Marzahn-Hellersdorf gibt es seit Jahrzehnten kein Freibad mehr. Zunächst war für das Gelände am Kienberg ein Kombibad aus Außen- und Innenbereich geplant, dann wurden die Pläne auf eine Halle ohne Außenbereich reduziert, schließlich aber wieder erweitert auf beide Varianten.