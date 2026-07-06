Erstes kommunales Wohnheim für Azubis

Eigentümerin des Wohnheims ist die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlinovo. Das Land mietet die Appartements über eine gemeinnützige Gesellschaft an. 2027 sind nach diesem Modell weitere 100 bis 150 Azubiwohnplätze geplant. Zugleich bereitet Berlin den Bau eines eigenen Azubiwohnheims mit 150 Plätzen vor. "Wir müssen Auszubildenden gute Lebensbedingungen in unserer Stadt bieten, wenn wir sie als Fachkräfte von morgen gewinnen wollen", erklärte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). "Azubis können sich WG-Zimmer für 600 Euro und mehr nicht leisten." Es dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob ein junger Mensch gut wohnen könne.