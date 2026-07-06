Erstes kommunales Wohnheim für Azubis

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Hellersdorf bekommt neues Schwimmbad mit Außenbecken
Die Pläne für das neue Schwimmbad in Hellersdorf werden konkreter, das Geld ist laut Senat gesichert. Auch ein angestrebter Termin für die Eröffnung wurde genannt. mehr
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In Berlin ist das erste kommunale Wohnheim für Auszubildende übergeben worden.
In den Neubau mit möblierten Appartements an der Storkower Straße in Lichtenberg ziehen ab August 154 Lehrlinge, wie die Senatsverwaltung für Arbeit mitteilte. Ihre monatliche Miete liegt bei 340 Euro - inklusive Heizung, Strom und Nebenkosten. Das entspricht etwa einem Drittel der durchschnittlichen Ausbildungsvergütungen.
Die Azubis leben in dem Heim in Zwei-Personen-WGs. Hinzu kommen Gemeinschaftsräume wie eine Lounge, Dachterrasse, Fahrradwerkstatt und Waschcenter. Etwa 1.200 Bewerbungen gingen laut Arbeitsverwaltung für die Appartements ein. 70 Prozent der Plätze werden daher in einem Losverfahren vergeben. Die übrigen 30 Prozent der Plätze gehen an Menschen in besonderen Notlagen, die etwa bisher in einer prekären Wohnsituation leben oder nur eine niedrige Vergütung erhalten.
Eigentümerin des Wohnheims ist die landeseigene Wohnungsgesellschaft Berlinovo. Das Land mietet die Appartements über eine gemeinnützige Gesellschaft an. 2027 sind nach diesem Modell weitere 100 bis 150 Azubiwohnplätze geplant. Zugleich bereitet Berlin den Bau eines eigenen Azubiwohnheims mit 150 Plätzen vor. "Wir müssen Auszubildenden gute Lebensbedingungen in unserer Stadt bieten, wenn wir sie als Fachkräfte von morgen gewinnen wollen", erklärte Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). "Azubis können sich WG-Zimmer für 600 Euro und mehr nicht leisten." Es dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, ob ein junger Mensch gut wohnen könne.