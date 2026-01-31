Land Berlin würdigt Einsatz von Pflegeeltern

So ist künftig etwa das Jugendamt am Wohnort der Pflegeeltern zuständig, wenn ein Pflegekind länger als zwei Jahre dort lebt. Zuvor lag die Zuständigkeit beim Jugendamt der Ursprungsfamilie. Bei Umzügen oder mehreren Pflegekindern sei dies mit hohen Belastungen für Pflegeeltern verbunden gewesen. Angebote wie jährliche Ferienreisen und niedrigschwellige psychosoziale Unterstützungsangebote seien ausgebaut worden. Zudem sollen in allen Bezirken zusätzliche Krisenpflegestellen geschaffen werden. Außerdem wird der Startbonus für die Aufnahme eines Pflegekindes laut Senatsverwaltung vom Modellprojekt dauerhaft in den Landeshaushalt überführt. Dadurch erhalten Pflegeeltern, die ein Kind neu aufnehmen, in der Anfangsphase des Pflegeverhältnisses monatlich 924 Euro. Seit Einführung 2025 konnten demnach 72 neue Pflegefamilien gewonnen werden – erstmals nach Jahren rückläufiger Zahlen. Für 2026 werde ein weiterer Anstieg erwartet.