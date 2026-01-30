Fokus auf die Jugend: Berlin startet Olympia-Kampagne

Unter den Gästen waren auch 150 Kinder. «Wir wollen es für euch hinbekommen, dass die Olympischen Spiele nach Berlin kommen, dass nicht nur Sportveranstaltungen hier stattfinden, sondern dass die ganze Stadt davon profitiert», sagte Wegner an sie gerichtet. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) betonte den langfristigen Nutzen, den die Olympischen Spiele der Hauptstadt brächten: «Moderne Sportstätten, bessere Trainingsbedingungen und neue Bewegungsräume kommen nicht nur dem Spitzensport zugute, sondern vor allem den Berlinerinnen und Berlinern im Alltag. Genau darum geht es bei dieser Bewerbung: um einen langfristigen Mehrwert für die Hauptstadt.»