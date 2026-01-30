Fokus auf die Jugend: Berlin startet Olympia-Kampagne

© dpa
Warnstreik im Nahverkehr am Montag
Fahrgäste müssen sich am Montag auf erhebliche Einschränkungen im Nahverkehr einstellen. Verdi ruft deutschlandweit zum Streik im kommunalen Nahverkehr auf. mehr
Mit einem Fokus auf Chancen für künftige Generationen wollen die Organisatoren der Olympia-Bewerbung die Berlinerinnen und Berliner überzeugen.
«Wir wollen eine bessere Sportinfrastruktur für unsere Sportvereine, für unsere Sportmetropole Berlin. Aber wir wollen vor allen Dingen auch Zukunftsinvestitionen in unsere Stadt», sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Vorstellung der Kampagne mit dem Titel «Berlin gewinnt mit Olympia» im Velodrom.
Unter den Gästen waren auch 150 Kinder. «Wir wollen es für euch hinbekommen, dass die Olympischen Spiele nach Berlin kommen, dass nicht nur Sportveranstaltungen hier stattfinden, sondern dass die ganze Stadt davon profitiert», sagte Wegner an sie gerichtet. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) betonte den langfristigen Nutzen, den die Olympischen Spiele der Hauptstadt brächten: «Moderne Sportstätten, bessere Trainingsbedingungen und neue Bewegungsräume kommen nicht nur dem Spitzensport zugute, sondern vor allem den Berlinerinnen und Berlinern im Alltag. Genau darum geht es bei dieser Bewerbung: um einen langfristigen Mehrwert für die Hauptstadt.»
Mit den Kampagnen-Motiven wird ab sofort in Berlin und in den sozialen Netzwerken geworben. Weitere sollen bald dazukommen. Die Volksinitiative des Landessportbundes (LSB) für eine Bewerbung hat mit über 28.000 gesammelten Stimmen einen Beschluss im Abgeordnetenhaus gefordert. Die Organisatoren wollen die Bevölkerung jetzt unter anderem auch mit Workshops, Online-Seminaren sowie Kieztouren aktiv einbinden.