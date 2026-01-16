«Markenzeichen für Berlin»: Grüne Woche eröffnet

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe. Bei der Eröffnung am Donnerstag hielt unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner eine Rede. Vorab betonte er die Relevanz der Messe für die Hauptstadt: «Die Internationale Grüne Woche ist eine der wichtigsten Messen in unserer Stadt – und sie ist ein Markenzeichen für Berlin. Was einst als lokale Warenbörse begann, ist heute eine der bedeutendsten Plattformen für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau weltweit.»