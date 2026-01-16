«Markenzeichen für Berlin»: Grüne Woche eröffnet

Aktuelle Sprache: Deutsch

Am Freitag öffnet die Internationale Grüne Woche ihre Tore für Besucherinnen und Besucher.

Rund 1.600 Aussteller präsentieren Agrar-Spezialitäten aus deutschen Regionen und rund 50 Ländern. Nachdem in der Tierhalle im vergangenen Jahr aufgrund der damals um sich greifenden Maul- und Klauenseuche nur Rinder-Attrappen zu sehen waren, stehen dieses Mal wieder echte Kühe und Schafe in den Ställen. In der Blumenhalle liegt der Fokus auf den Berliner 1920er Jahren unter dem Motto «Babylon Garden». 

Wegner betont Bedeutung der Messe

Die Grüne Woche feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Zum ersten Mal fand die Agrarschau im Februar 1926 statt. Es ist nun die 90. Ausgabe. Bei der Eröffnung am Donnerstag hielt unter anderem der Regierende Bürgermeister Kai Wegner eine Rede. Vorab betonte er die Relevanz der Messe für die Hauptstadt: «Die Internationale Grüne Woche ist eine der wichtigsten Messen in unserer Stadt – und sie ist ein Markenzeichen für Berlin. Was einst als lokale Warenbörse begann, ist heute eine der bedeutendsten Plattformen für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau weltweit.»

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Internationale Grüne Woche Berlin
Veröffentlichung: 16. Januar 2026
Letzte Aktualisierung: 16. Januar 2026

