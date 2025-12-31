Regierender Bürgermeister: Mit Optimismus und Zusammenhalt ins neue Jahr

Dafür seien mutige Entscheidungen und die richtigen Prioritäten notwendig. «Wir in Berlin haben uns auf den Weg gemacht.» So sei eine Verwaltungsreform beschlossen worden als Grundlage für ein funktionierendes Berlin. «Wir haben es geschafft, dass Sie problemlos in unseren Bürgerämtern einen Termin auch kurzfristig bekommen», zählte Wegner weiter auf. «Ich weiß, dass sich viele von Ihnen auch mal ärgern – über die vielen Baustellen in Berlin, über Müll und Verwahrlosung», so der Regierende Bürgermeister. «Ich versichere Ihnen: Wir sind und werden auch hier weiter tätig. Wir werden einen Baustellenkoordinator einsetzen und ein echtes Baustellenmanagement einführen», kündigte er an. Und: «Jeder Bezirk bekommt zusätzliche Mitarbeiter für den Einsatz gegen Müll und Dreck.» Die Neujahrsansprache des Regierenden Bürgermeisters wird am Donnerstag, dem 1. Januar 2026, um 19.55 Uhr in voller Länge im RBB-Fernsehen ausgestrahlt.