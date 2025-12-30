Mehr als 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner dürfen 2026 wählen

Die Landeswahlleitung rechnet mit etwa 2,5 Millionen Wahlberechtigten bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am 20. September. Bei der Wiederholungswahl im Februar 2023 waren es gut 2,44 Millionen. Zum einen dürfen am 20. September zum ersten Mal auch 16- und 17-Jährige bei der Abgeordnetenhauswahl ihre Stimme abgeben. Bröchler weist darauf hin, dass es auch infolge der gestiegenen Zahl der Einbürgerungen mehr Wahlberechtigte gibt. Parallel gibt es außerdem Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen, bei der die Zahl der Wahlberechtigten noch etwas höher ist, weil dort auch EU-Staatsbürger mitstimmen dürfen.