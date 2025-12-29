Weihnachtsbäume werden ab 10. Januar abgeholt

Wer den eigenen Baum schon früher loswerden will, kann ihn zu einem der BSR-Recyclinghöfe bringen. Das kostet bis zu einer Menge von einem Kubikmeter nichts. Die BSR sammelt eigenen Angaben zufolge jedes Jahr rund 2.100 Tonnen Weihnachtsbäume. Die Pflanzen werden geschreddert und die Überreste in Großkompostieranlagen und Biomassekraftwerken verwertet. Die Elefanten im Berliner Zoo werden hingegen nicht mit den ausgedienten Bäumen gefüttert. Dafür eignen sich laut BSR nur ungenutzte Weihnachtsbäume, die etwa nicht verkauft worden sind.