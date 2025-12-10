Aktuelle Sprache: Deutsch

Neue Strategie für bessere Bildungsqualität

Schule

Stühle stehen in einem Klassenzimmer auf den Tischen.

© dpa

Berliner Schülerinnen und Schüler sollen in Deutsch und Mathematik besser werden. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) setzt dazu auf eine neue «Strategie zur Steigerung der Bildungsqualität».

Diese umfasst unter anderem einen systematischen Ausbau von Förder- und Unterrichtskonzepten, die sich bewährt haben, und mehr Zusammenarbeit zwischen Kitas, Schulen, Familien, Jugendhilfe und weiteren Partnern. 

Sprachliche und mathematische Kompetenzen steigern

Außerdem sollen Lernstände von Schülern mithilfe einheitlicher Verfahren regelmäßig erfasst und ausgewertet werden. Auf dieser Basis sollen Förderbedarfe besser erkannt und Angebote zielgerichteter gestaltet werden, wie Günther-Wünsch erläuterte. Ziel sei, den Anteil der Berliner Schüler, die bei der sprachlichen und mathematischen Kompetenz bundesweite Mindeststandards erreichen, kontinuierlich zu steigern.

Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik

«Mit der Qualitätsstrategie vollziehen wir einen Paradigmenwechsel: Wir verlassen den Weg punktueller Einzelmaßnahmen und stellen die Qualitätsentwicklung von Kitas und Schulen erstmals auf eine gemeinsame, verlässliche und datenbasierte Grundlage», erklärte die Senatorin. «Wir orientieren uns daran, was Kinder wirklich lernen, und steuern konsequent nach, wenn Ziele nicht erreicht werden.» 

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senats­verwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Veröffentlichung: 10. Dezember 2025
Letzte Aktualisierung: 10. Dezember 2025

Weitere Meldungen

Windräder in Berlin (1)

© dpa

CO₂-Emissionen in Berlin sind 2024 gesunken

Die CO₂-Emissionen in Berlin sind im vergangenen Jahr erneut gesunken. Sie lagen 2024 bei rund 13,4 Millionen Tonnen, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.  mehr