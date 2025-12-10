Neue Strategie für bessere Bildungsqualität

«Mit der Qualitätsstrategie vollziehen wir einen Paradigmenwechsel: Wir verlassen den Weg punktueller Einzelmaßnahmen und stellen die Qualitätsentwicklung von Kitas und Schulen erstmals auf eine gemeinsame, verlässliche und datenbasierte Grundlage», erklärte die Senatorin. «Wir orientieren uns daran, was Kinder wirklich lernen, und steuern konsequent nach, wenn Ziele nicht erreicht werden.»