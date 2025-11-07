Berlin veranstaltet «Freedom Week» zum Mauerfall-Jubiläum

Am Montag ist Wegner bei der «Berlin Freedom Conference» (Berliner Freiheits-Konferenz) dabei. Im Schöneberger Gasometer diskutieren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Medien, wie Freiheit und Demokratie in Zeiten erstarkender Autokratien geschützt und gestärkt werden können. Erwartet werden unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matviychuk – deren Organisation Center for Civil Liberties 2022 den Friedensnobelpreis erhielt –, der russische Oppositionelle und Bürgerrechtler Wladimir Kara-Mursa, der 2024 bei einem Gefangenenaustausch aus der Haft freikam, sowie der frühere Oberkommandierende der US-Streitkräfte in Europa, Ben Hodges.