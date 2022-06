Ein Beispiel für den Wandel im Kiez ist die Alte Mälzerei in der Mühlenstraße, deren älteste Gebäude aus dem 19. Jahrhundert stammen. Das Ensemble stand lange leer und ist inzwischen denkmalgerecht saniert. Statt Maschinen gibt es darin nun Eigentumswohnungen mit bis zu sechs Meter hohen Decken. Ein weiteres Beispiel für die industrielle Vergangenheit des Kiezes sind die Heynhöfe, in denen mehrere junge Unternehmen ein Zuhause gefunden haben. Außer ein paar Büros gibt es auch kleine Läden im Florakiez, Supermärkte, Bioläden, Restaurants mit einem Angebot von Burger bis Sushi, Cafés und Kneipen, von denen manche einmal im Jahr zur Unpluggedival -Festival-Location werden. Eigentlich ist alles da, was man so braucht. Und wenn es doch nicht reicht, ist man dank S- und U-Bahn oder mit dem Fahrrad schnell in Prenzlauer Berg oder im Stadtzentrum.