Eisbahn der Dark Matter-Ausstellung Winterlights

Auf der neuen, nur 400 qm großen Eisbahn in der Kunsthalle Dark Matter in Berlin-Lichtenberg können die Schlittschuhlaufenden in die weihnachtliche Lichtinstallation «Dark Matter: Forest Winterlights» des Licht- und Medienkünstlers Christopher Bauder eintauchen. Über ihren Köpfen hängen künstliche Tannenbäume von der Decke herunter und 250.000 Lichter animieren, zusammen mit der elektronischen Musik von Chris Kuijten, das Tanzbein zu schwingen. Die Eisbahn kann nur zusammen mit einem Ausstellungsbesuch genutzt werden. Einen Schlittschuhverleih gibt es vor Ort.