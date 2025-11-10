Aktuelle Sprache: Deutsch

Eisbahn der Dark Matter-Ausstellung Winterlights

Dark Matter: Forest Winterlights (1)

© Foto: WHITEvoid

Schlittschuhlaufende erleben auf der kleinen Eisbahn in der Kunsthalle Dark Matter in Berlin-Lichtenberg ein weihnachtliches Lichterspektakel.

Auf der neuen, nur 400 qm großen Eisbahn in der Kunsthalle Dark Matter in Berlin-Lichtenberg können die Schlittschuhlaufenden in die weihnachtliche Lichtinstallation «Dark Matter: Forest Winterlights» des Licht- und Medienkünstlers Christopher Bauder eintauchen. Über ihren Köpfen hängen künstliche Tannenbäume von der Decke herunter und 250.000 Lichter animieren, zusammen mit der elektronischen Musik von Chris Kuijten, das Tanzbein zu schwingen. Die Eisbahn kann nur zusammen mit einem Ausstellungsbesuch genutzt werden. Einen Schlittschuhverleih gibt es vor Ort.

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

 Adresse
Köpenicker Chaussee 46
10317 Berlin
Saison 2025/2026
07. November 2025 bis 15. Februar 2026
Eintritt
Ausstellung ab 12 Euro plus 5 Euro für die Eisbahn (nur in Verbindung mit einem Ausstellungsbesuch)
Öffnungszeiten
Mittwoch und Donnerstag 14 bis 22 Uhr
Freitag 12 bis 23 Uhr
Samstag 11 bis 23 Uhr
Sonntag 11 bis 22 Uhr

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. November 2025