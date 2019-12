Street online spielen: Auf Berlin.de können Sie das beliebte Zahlenrätsel Street kostenlos und ohne Anmeldung spielen.

Wie Sudoku, nur anders: Street reiht sich bei den mathematischen Knobelspielen ein, die einiges an Denksport und Geduld verlangen. Dabei birgt es ein gewisses Suchtpotenzial.

Das Prinzip des Spiels erinnert an Sudoku, weist jedoch einige Abweichungen auf. Gespielt wird ebenfalls auf einem maximal 9x9-großen Spielfeld, welches zu Spielbeginn teilweise mit Zahlen bestückt ist. Es gibt graue und weiße Felder. Ziel von Street ist es, alle leeren Kästchen mit einer Ziffer von 1 bis 9 zu versehen.An folgende Regeln müssen sich Spieler halten:

Um ein Feld zu befüllen, klickt oder tippt der Spieler dieses an und wählt anschließend die richtige Zahl aus. Auf Tastatureingaben reagiert das Online-Spiel ebenfalls. Um eine Zahl zu löschen, wird diese angetippt/-geklickt und mit einem Klick auf den Mülleimer entfernt. In den unteren Levels leuchten eingetragene Ziffern sofort rot, wenn sie falsch sind. Ab dem 18. Level verschwindet dieser Automatismus. Mit einem Klick auf den «Prüfen»-Button können Fehler jedoch nach wie vor angezeigt werden. Das Spielfeld vergrößert sich mit steigenden Schwierigkeitsstufen.

Der Reiz mathematischer Spiele

Wer zum ersten Mal Sudoku, Street, Power of 2 und Co. spielt ist meist erstaunt, wie viel Spaß man mit Zahlen haben kann. Dies liegt daran, dass sogenannte mathematische Spiele in der Regel nicht auf der Arithmetik basieren, welche man aus der Schule kennt. Vielmehr geht es dabei um Abstraktionsvermögen und logisches Denken.