Power of 2

Power of 2 online und kostenlos spielen: Auf Berlin.de können Sie Power of 2 (2048) ohne Anmeldung spielen.

Der Suchtfaktor bei diesem Spiel ist extrem hoch: Bei Power of 2 kann der High-Score innerhalb weniger Züge gigantische Höhen erreichen. Auch Zahlenmuffel erliegen dem Bann von Power of 2 (andere Bezeichnung: 2048) in der Regel schnell.

Spielregen: Mathematische Zweierpotenzen

Spieler lassen alle Zahlblöcke in eine Richtung rutschen - nach oben, unten rechts oder links.

Jeder Block rutscht dabei soweit er kann in die vorgegebene Richtung. Entweder bis an den Rand des Spielfeldes oder bis er an einen anderen Block stößt.

Treffen zwei Blöcke mit derselben Zahl aufeinander, vereinen sie sich zu einem Block, auf dem die Summe der beiden Zahlen erscheint.

Bei jedem Spielzug taucht ein neuer Block mit der Zahl zwei oder vier auf einem freien Feld auf.

Das Spiel endet, wenn alle Plätze besetzt sind und keine Blöcke mehr vereint werden können.

Bei Power of 2 gibt es zwei Ziele: Zum einen geht es darum, ein Kästchen mit der Zahl 2048 zu erschaffen. Dies entspricht der elfmaligen Verschmelzung des Blocks. Wer dies geschafft hat, kann immer noch weiter spielen und einen möglichst hohen Score erspielen. Die maximale Punktzahl beträgt 3.932.100.



Power of 2 online spielen: So wird das Spiel bedient Keine Buttons, keine Optionen: Die Bedienung des Spiels ist denkbar leicht. Bei der Desktop-Variante geben Spieler mit den vier Pfeiltasten an, in welche Richtung die Zahlenblöcke rutschen sollen. Auf dem Smartphone wischt der Spieler einfach in die gewünschte Richtung.

Hohe High-Scores erzielen: Strategien für Power of 2

Aus vier mach drei : Auch wenn Spielern vier Richtungen zur Verfügung stehen, in denen sie die Blöcke bewegen können, sollten sie eine Richtung während des gesamten Spiels meiden.

: Auch wenn Spielern vier Richtungen zur Verfügung stehen, in denen sie die Blöcke bewegen können, sollten sie eine Richtung während des gesamten Spiels meiden. Ab in die Ecke : Teilnehmer sollten sich eine Ecke aussuchen, auf die «hingespielt» wird - etwa oben rechts. Dort sollte der Block mit der höchsten Nummer verbleiben. Hierzu nutzt der Spieler durchgehend vornehmlich zwei Richtungen: nach oben und nach rechts. Eine weitere Richtung - entweder unten oder links wird dann eingesetzt, wenn die beiden anderen nicht gehen.

: Teilnehmer sollten sich eine Ecke aussuchen, auf die «hingespielt» wird - etwa oben rechts. Dort sollte der Block mit der höchsten Nummer verbleiben. Hierzu nutzt der Spieler durchgehend vornehmlich zwei Richtungen: nach oben und nach rechts. Eine weitere Richtung - entweder unten oder links wird dann eingesetzt, wenn die beiden anderen nicht gehen. Spalte oder Reihe blockieren: Ausgehend von der Ecke mit dem höchsten Block sollte eine gesamte Zeile oder eine gesamte Spalte stets gefüllt bleiben. Der Suchtfaktor erklärt sich unter anderem auch dadurch, dass die Gewinnstrategien bei Power of 2 vergleichsweise leicht sind. Wer folgende Taktiken befolgt, erreicht die 2048 schnell: