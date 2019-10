Weihnachtsaktionen in den Berliner Einkaufscentern

25. November bis 24. Dezember 2019Deko, Geschenke, Geschenkpapier, Schokolade: Im Linden-Center in Hohenschönhausen versorgt ein Weihnachtsmarkt die Kunden mit allem, was zur Adventszeit gebraucht wird. Bei einem weihnachtlichen Bühnenprogramm werden Groß und Klein Musikalisches und Unterhaltsames geboten. Kinder, die noch ein paar Geschenke basteln möchten, können sich immer montags, dienstags und mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie an den Sonntagen 8. und 22. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr in die Bastelstube begeben.