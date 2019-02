Verkaufsoffene Shoppingcenter

Die Einkaufscenter in Berlin öffnen mehrmals im Jahr zu einem selbst gewählten verkaufsoffenen Sonntag. Die Termine im Überblick.

Die vielen Berliner Shoppingcenter und einige große Kaufhäuser dürfen an acht vom Senat, aber auch an zwei selbst festgelegten Sonntagen im Jahr öffnen. Die Termine für diese außerplanmäßig stattfindenden verkaufsoffenen Sonntage finden Sie auf dieser Seite. Die Einkaufscenter öffnen zu den genannten Terminen in der Regel von 13 bis 18 Uhr.