Am 17. März 2022 hat in Berlin der Wood Wood Life™ - Concept Store in der Rochstraße 4 in Berlin-Mitte eröffnet.Das Ladenkonzept des dänischen Labels Wood Wood erlaubt Fremdmarken in den eigenen Geschäften. Voraussetzung dafür ist, dass die Produkte nachhaltig sind und möglichst ein Leben lang halten. Werte wie Funktionalität, Handwerkskunst und Zeitlosigkeit stehen im Vordergrund.Im Berliner Concept Store reicht die Produktpalette von Mehrzweck-Werkzeugen bis Bettwäsche. Haushaltswaren, Keramik, andere kleinere Objekte und Kleidung, Gartengeräte und Outdoor-Ausrüstung werden ebenso verkauft wie Produkte von lokalen Künstler:innen.