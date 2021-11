Neu in Mitte: Andrea Zittel Pop-up Store

In der Galerie Sprüth Magers eröffnet ein Pop-up-Store. Verkauft werden Stücke von A-Z West, der künstlerischen Heimat von Andrea Zittel. Die Keramikschalen und Kleidung werden dort, mitten in der Wüste Kaliforniens, in Handarbeit hergestellt. Der Andrea Zittel Pop-up-Store ist am 13. und 27. November jeweils von 11 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet. Weitere Termine folgen.