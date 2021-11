Abercrombie & Fitch zieht in die Mall of Berlin

Ende November 2021 eröffnet Abercrombie & Fitch eine neue Filiale. Die Marke zieht in die Mall of Berlin am Leipziger Platz. Auf 450 Quadratmetern werden die aktuellen Kollektionen präsentiert. Das Sortiment umfasst Bekleidung, Accessoires und Düfte. Der Abercrombie & Fitch Store wird im Erdgeschoss des Shoppingcenters zu finden sein. Der genaue Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt.