Alnatura eröffnet Supermarkt in Friedrichshain

Am Donnerstag, den 16. September 2021 eröffnet in der Koppenstraße ein neuer Bio-Supermarkt der Kette Alnatura . In der neuen Filiale werden wie in den anderen 19 Berliner Läden frische und abgepackte Lebensmittel, Kosmetik und Textilien verkauft. Im Café gibt es Heißgetränke, Backwaren und Snacks.