KPM zieht in ehemaligen Friseursalon von Udo Walz

Der ehemalige Friseursalon vom verstorbenen Starfriseur Udo Walz soll zum neuen Standort der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM) mit einem besonderen Shop-in-Shop-Konzept werden.

Nach dem Auszug des Friseursalons von Udo Walz am Kurfürstendamm in Charlottenburg, soll die Gewerbefläche zum 01. Juni 2021 von der Königlichen Porzellan-Manufaktur Berlin bezogen werden. Mittels eines innovativen Shop-in-Shop-Konzepts ist zudem die Aufnahme der Marken «Sawade - Berliner Pralinen» und «Einstein Kaffee» in das Geschäft geplant. Die drei Marken wollen wechselseitig voneinander profitieren und so der größtenteils von Touristen geprägten Laufkundschaft ein vielseitiges Angebot qualitativ hochwertiger Produkte bieten. Florian Wolz, Leiter Real Estade Leasing Management der Meag, freut sich über einen «Mieter mit zukunftsfähigem Konzept und starken Marken».