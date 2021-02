«Mission: Play!» Familien-Entertainment-Center eröffnet am Potsdamer Platz

Der US-amerikanische Spielzeughersteller Mattel will sein erstes europäisches «Mission: Play!» Familienunterhaltungs-Center in den neu gestalteten Potsdamer Platz Arkaden eröffnen. Hier sollen die bekannten Marken Barbie®, Hot Wheels® und Mega Bloks® nicht nur gekauft, sondern vor allem erlebt werden können.

