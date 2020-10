Erster deutscher «Monster Notebook» Store in Berlin eröffnet

Vor einer Woche am 29. September 2020 eröffnete der Gaming Laptop-Hersteller «Monster Notebook» seinen ersten deutschen Store am Alexanderplatz.

Zum Sortiment von «Monster Notebook» gehören verschiedene Gaming Laptops, Headsets, Gamepads und anderes Zubehör. Die Marke wirbt mit besonderer Leistungsstärke sowie neusten Intel-Prozessoren und Grafikkarten. Im neuen Flagship Store sollen die Produkte künftig auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt werden. Des Weiteren ist ein kostenloser Co-Working-Space für Start-ups aus der Gaming-Branche in Planung.

