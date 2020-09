Modemarke «Subdued» eröffnet neuen Store in Mitte

Die italienische Modemarke «Subdued» eröffnet in Kürze ein zweites Geschäft in der Hauptstadt. Das Unternehmen führt bereits Flagship Stores in Paris, London, Barcelona, Madrid und Amsterdam.

© dpa

Die Marke «Subdued» will mit elegant-verspielter und ungezwungener Mode vor allem Mädchen im Teenageralter erreichen. Durch ein «gewisses Etwas» soll sich die Kleidung von der aktuellen Mainstream-Mode abgrenzen. Ein genauer Eröffnungstermin für das Geschäft in Mitte ist noch nicht bekannt.

