Hornbach eröffnet neue Fachgeschäfte für Bodenbelege

Ende des Jahres soll Berlin erster Standort des neuen Ladenkonzepts der Baumarktkette Hornbach werden. Mit «Bodenhaus» entstehen Fachmärkte ausschließlich für Bodenbelege.

Auf einer Verkaufsfläche von 9000 Quadratmetern sollen Bodenhaus-Kunden eine vielfältige Auswahl an Dielen, Parkett, Laminat und Fliesen finden. «Anders als im klassischen Fachhandel sind bei uns sehr viele Artikel sofort verfügbar – in den jeweils benötigten Mengen», sagt Geschäftsführer Christian Hünerfauth. Neben Berlin sind auch noch weitere Standorte in Planung. Für die Ersteröffnung wird derzeit das ehemalige Sconto-Möbelhaus in Schöneweide saniert. Rund 40 qualifizierte Mitarbeiter werden noch gesucht.